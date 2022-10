POL-MA: Heidelberg: Neue Rufnummer für das Polizeirevier Heidelberg-Mitte - Tel.: 06221 1857-0

Mannheim (ots) - Am Dienstag, den 11.10.2022, zwischen 08.30 Uhr und 20.15 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Neckarstraße ein. Diese gelang über ein geöffnetes Hoftor auf die Rückseite des Mehrfamilienhauses. Hier wurde sich über einen Balkon Zugang zu der Erdgeschosswohnung verschafft, indem die Balkontür mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt wurde. Im Inneren der Wohnung ...

