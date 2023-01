Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrzeugführer nach diversen Unfallfluchten gesucht ++ Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Kraftfahrzeugen ++ Verkehrsunfall ++ Fahren ohne vorgeschriebene Zulassung ++ Sachbeschädigungen ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung

Emden - PKW-Fahrer nach Parkplatzunfall gesucht

Bereits am vergangen Donnerstag, den 26.01.2023, kam es in der Zeit von 14:45 Uhr bis 14:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Niedersachsenstraße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht eines bislang unbekannten PKW-Fahrers. Der Fahrzeugführer touchierte beim rückwärts Ausparken den abgestellten PKW der Marke VW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem gesuchten PKW um einen grünen VW Bulli aus dem Landkreis Aurich handeln.

Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Dienstag, den 24.01.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Osseweg nach der Rückkehr zu seinem PKW eine Beschädigung seines PKW der Marke Peugeot fest. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 500EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

A31 zwischen den Anschlussstellen Emden-Mitte und Wolthusen - Verkehrsunfallflucht

Am 27.01.2023, gegen 16:14 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Emden-Mitte und Wolthusen in Fahrtrichtung Bottrop zunächst die Berme und touchierte anschließend die Leitplanke, sowie zwei Leitpfosten. Augenscheinlich kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne seine Verkehrsunfallbeteiligung offen zu legen.

Es entstand ein Sachschaden über 50 Meter an der Berme, an der Leitplanke und an zwei Leitpfosten. Die beschädigte Berme wurde aufgewühlt und auf dem Hauptfahrstreifen verteilt, so dass eine nicht unerhebliche Gefahrensituation für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Leer zu melden.

Leer - Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Kraftfahrzeug

Unbekannte haben am 29.01.2023, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Nessestraße in Leer die hintere Fensterscheibe eines PKW der Marke VW eingeschlagen und hierbei eine Handtasche mit diversen Dokumenten, eine Bankkarte und eine geringen Menge Bargeld entwendet. Anschließend kam es zu einer Verwertungstat hinsichtlich der entwendeten Bankkarte. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Leer/Emden kontrollierten am 30.01.2023, gegen 01:00 Uhr, in der Papenburger Straße in Leer ein Kleinkraftrad. Im Zuge der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass die Beschuldigte das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Das Fahrzeug verfügte zudem über keine erforderliche Haftpflichtversicherung. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug vorgesehen waren. Gegen die Beschuldigte wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren ohne vorgeschriebene Zulassung

Am 30.01.2023, gegen 00:45 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei in der Olthaverstraße in Leer einen PKW der Marke Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen fest, welches einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Halterin des Fahrzeuges hatte ihren Pkw in Bulgarien zugelassen, obwohl sich ihr vorhandener Wohnsitz und der regelmäßige Standort des PKW in Deutschland befindet.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist diesbezüglich ausdrücklich darauf hin, dass ausländische Fahrzeuge maximal für ein Jahr in Deutschland regelmäßig am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Danach ist das Fahrzeug in Deutschland steuerpflichtig und muss umgehend in Deutschland umgemeldet werden. Sollten Sie in Deutschland einen festen Wohnsitz oder ihren regelmäßigen Aufenthaltsort begründen, dann müssen Sie das Fahrzeug unverzüglich in Deutschland anmelden.

Emden - Verkehrsunfall

Am 29.01.2023, gegen 19:57 Uhr, kam es in der Straße "Am Delft" in Emden zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 21-Jährige Verursacher geriet mit seinem PKW der Marke Audi im Kurvenbereich ins Schleudern und beschädigte hierdurch den geparkten PKW der Marke VW. Der PKW des Verursachers war nicht mehr fahrbereit.

Emden - Sachbeschädigungen an PKW

Am 29.01.2023 kam es in der Zeit von 06:00 - 07:00 Uhr in der Nesserlander Straße in Emden zu zwei Sachbeschädigungen von PKW. Unbekannte beschädigten jeweils einen Außenspiegel von Fahrzeugen der Marke VW und Dacia, welche in einer Parkbucht an der Nesserlander Straße abgestellt waren. Die Polizei in Emden nimmt Hinweise entgegen.

