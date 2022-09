Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jährige bedroht

Ulm (ots)

Eine 18-Jährige wurde am vergangenen Freitag (23.09.2022) in einem Regionalzug in Richtung Ulm von einem Reisenden bedroht. Die Geschädigte war am Freitagabend gegen 18:30 Uhr zusammen mit einer 20-Jährigen unterwegs in Richtung Ulm, als sich wohl kurz nach der Abfahrt des Zuges vom Neu-Ulmer Bahnhof ein 55 Jahre alter Reisender neben sie setzte. Der deutsche Staatsangehörige sprach die 18-Jährige nach kurzer Zeit an und bedrohte sie offenbar ohne ersichtlichen Grund mehrfach verbal. Beim Halt der Bahn am Ulmer Hauptbahnhof verließen die beiden jungen Frauen den Zug und sprachen eine in der Haupthalle befindliche Streife der Bundespolizei an. Diese konnten den Beschuldigten beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Den bereits polizeibekannten 55-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung.

