Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Personenunfall am Haltepunkt Sommerrain

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Freitagabend (23.09.2022) wurde eine Person am Haltepunkt Sommerrain von einer S-Bahn erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Bisherigen Informationen zufolge konnte am gestrigen Abend (23.09.2022) der Triebfahrzeugführer einer herannahenden S-Bahn der Linie S3 offenbar gegen 21:35 Uhr eine in den Gleisbereich gefallene Person am Haltepunkt Sommerrain wahrnehmen. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn leitete daraufhin wohl umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Person durch den Zug erfasst wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei, sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die lebensgefährlich verletzte Person und verbrachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Vorfall erlitt eine im Zug befindliche Reisende einen Schock und musste ebenfalls von den Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich des Haltepunktes Sommerrain in der Zeit zwischen 21:40 Uhr und 00:05 Uhr zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

