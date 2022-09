Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger zwingt S-Bahn zur Schnellbremsung

Stuttgart (ots)

Ein Jugendlicher befand sich am gestrigen Dienstag (20.09.2022) im Gleisbereich auf der Strecke zwischen Bad Cannstatt und dem Stuttgarter Hauptbahnhof und zwang dadurch eine herannahende S-Bahn zur Schnellbremsung. Bisherigen Informationen zufolge soll der 15-Jährige am gestrigen Tag (20.09.2022) gegen 11:20 Uhr im Gleisbereich von Bad Cannstatt in Richtung Stuttgart gelaufen sein. Der Triebfahrzeugführer einer dort verkehrenden S-Bahn in Richtung Stuttgart-Vaihingen erkannte den afghanischen Staatsangehörigen wohl noch rechtzeitig und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Anschließend nahm er den Jugendlichen, der ebenso wie die im Zug befindliche Fahrgäste unverletzt geblieben war, in der S-Bahn mit zum Stuttgarter Hauptbahnhof und übergab ihn dort einer alarmierten Streife der Bundespolizei. Der 15-Jährige gab an zu früh aus seiner ursprünglichen Bahn ausgestiegen zu sein und eigentlich den Stuttgarter Hauptbahnhof als Ziel gehabt zu haben. In Bad Cannstatt habe er dann als einzigen Weg zum Hauptbahnhof die Strecke entlang der Gleise gesehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell