Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand in einem Seniorenheim

Wirges (ots)

Am Samstag, 03.09.2022 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Brand in einem Seniorenheim in Wirges. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Stehlampe in Brand. Durch das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters des Heims konnte schlimmeres verhindert werden, da dieser, nach Entdeckung des Brandes, die Stehlampe nach draußen beförderte. Somit kam es nur zu einer geringen Beschädigung der Zimmerwand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Einsatz waren starke Kräfte DRK sowie der Feuerwehren der VG Wirges.

