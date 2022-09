POL-PDMT: Pkw-Fahrer unter Drogeneinwirkung erwischt

Bad Ems (ots) - Am 02.09.2022 gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Lahnstraße in Bad Ems, in Höhe der Hausnummer 30, ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei sei ein grauer oder weißer Kleinwagen mit der Zahlenkombination -303- auf dem Kennzeichen gegen einen geparkten PKW gestoßen. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen kleineren Mercedes gehandelt haben. Am geparkten Fahrzeug ...

