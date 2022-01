Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit auf dem Nordring

Gütersloh (ots)

Gütersloh (HL) - Am heutigen 11.01.2022 kam es gegen 16:15 Uhr zu einer öffentlichkeitswirksamen Streitigkeit zwischen zwei Männern im Bereich der Aral Tankstelle am Nordring in Gütersloh.

Die Polizei erhielt zahlreiche Meldungen über einen fahrenden Pkw auf dem Nordring. Auf dem Dach des Pkw befände sich ein Mann. Es sei mitunter zu brenzligen Situationen gekommen, bis der Pkw-Fahrer schließlich auf das Gelände der Aral Tankstelle eingebogen sei. Auch dort habe er seine Fahrt fortgesetzt.

Durch eintreffende Polizeibeamte konnte die Auseinandersetzung umgehend beendet und der Streit geschlichtet werden. Die 28 Jahre und 42 Jahre alten Männer aus Gütersloh blieben unverletzt.

Die Polizei leitete gegen beide Beteiligte Strafverfahren ein.

Vor Ort wurden durch Passanten Videoafnahmen mittels Mobiltelefonen gemacht. Die Polizei Gütersloh bittet diese Zeugen die gefertigten Aufzeichnungen als sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell