Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Ems

Bad Ems (ots)

Am 02.09.2022 gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Lahnstraße in Bad Ems, in Höhe der Hausnummer 30, ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hierbei sei ein grauer oder weißer Kleinwagen mit der Zahlenkombination -303- auf dem Kennzeichen gegen einen geparkten PKW gestoßen. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen kleineren Mercedes gehandelt haben. Am geparkten Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug soll in Richtung Nassau weiter gefahren sein. Auf Grund des Fahrverhaltens muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Fahrer/in des flüchtenden Fahrzeuges den Zusammenstoß wahrgenommen und sich bewusst von der Unfallstelle entfernt haben muss. Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtenden Fahrzeug machen kann. Angaben sind bitte unter der 02603/970 0 oder an pibadems.wache@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Ems zu richten.

