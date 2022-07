Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Autoscheibe eingeschlagen, Portemonnaie gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Laggenbecker Straße im östlichen Gewerbegebiet die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen und ein Portemonnaie gestohlen. Die Tat ereignete sich am Dienstag (12.07.22) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr. Die Unbekannten zerstörten die Scheibe der Beifahrertür eines roten 1er BMWs. Der Wagen war an einem Gebäude in der Nähe der Ibbenbürener Stadtwerke abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

