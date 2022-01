Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meppen (ots)

Am Freitag kam es auf der Vogelpohlstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Bundesstraße 402 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell