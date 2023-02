POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.02.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Erneuter Geldbörsendiebstahl ++ Sachbeschädigung / Diebstahl

Leer - Geldbörsendiebstahl in einem Verbrauchermarkt Bei der Polizei Leer wurde erneut eine Anzeige wegen eines Geldbörsendiebstahls in einem Verbrauchermarkt erstattet. Die Vorgehensweise ähnelte den Taten aus den gestrigen Meldungen. Die Polizei rät daher nochmals eindringlich zu besonderer Vorsicht.

Ein bislang unbekannter Mann verwickelte am 31.01.2023, gegen 15:00 Uhr, eine 74-jährige Frau aus Leer in einem Verbrauchermarkt am Osseweg in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch und bat die Frau, ihm diverse Waren auf seinen Armen zu platzieren. Die Seniorin war einkaufen und trug eine Handtasche mit ihrer Geldbörse darin am Körper. An der Kasse bemerkte die 74-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Kurze Zeit später konnte die Geldbörse in dem Verbrauchermarkt aufgefunden werden. Der unbekannte Täter erbeutete eine geringe dreistellige Summe Bargeld und zwei Bankkarten. Der Mann, der die 74-Jährige in ein Gespräch verwickelte, wird auf etwa 50 Jahre alt geschätzt, war etwa 1,75 Meter groß und hatte eine korpulente Statur. Er hatte kurze schwarze Haare, und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei in Leer bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Sachbeschädigung / Diebstahl

Unbekannte zerstörten in der Zeit vom 31.01.2023, 19:30 Uhr, bis zum 01.02.2023, 12:00 Uhr, die Seitenscheibe eines PKW der Marke VW und entwendeten aus dem Fahrzeug 5 EUR Münzgeld. Die Tat ereignete sich in der Spiekerooger Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

