POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.02.2023

++ Diverse Geldbörsendiebstähle ++ Saugautomatenaufbruch ++ falsche Polizeibeamte ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall ++ Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ++ Körperverletzung

Landkreis Leer - Diverse Geldbörsendiebstähle Im Landkreis Leer kam es am Dienstag, den 31.01.2023, vermehrt zu Taschendiebstählen in Verbrauchermärken. Die Polizeiinspektion Leer/Emden rät daher zu besonderer Vorsicht. Wertgegenstände sollten immer nah am Körper getragen werden. Weiterhin wird geraten, einen gewissen Abstand zu unbekannten Personen zu halten.

-Weener

So wurde am 31.01.2023, gegen 16:30 Uhr, einer 79-jährigen Frau aus Weener in einem Verbrauchermarkt an der Neuen Feldstraße die Geldbörse entwendet. Ein bislang unbekannter Mann verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch und bat sie, ein paar Waren auf seinen Armen zu platzieren. Die Weeneranerin stellte zu Hause fest, dass ihre schwarze Ledergeldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet wurde. In ihrer Geldbörse befand sich neben den persönlichen Karten zudem eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Der Mann, der die 79-jährige in ein Gespräch verwickelte, soll gebrochenes Hochdeutsch gesprochen haben. Er wird auf etwa 1,75m groß geschätzt, hatte kurze schwarze Haare und trug eine dunkle Lederjacke. Die Polizei in Weener bittet Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

-Bunde

In einem Verbrauchermarkt an der Neuschanzer Straße wurde einer 76-jährigen Bunderin ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Der unbekannte Mann bat in ausschließlich gestikulierender Weise darum, ihm bei der Entnahme von Getränken aus dem Getränkeregal zu helfen. Dieser Hilfe kam die 79-Jährige nach. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse fehlte. In ihrer Geldbörse befand sich neben den persönlichen Karten zudem eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Noch am selben Abend konnte die Geldbörse im Nahbereich des Verbrauchermarktes aufgefunden werden. Sämtliche Dokumente und Karten befanden sich noch in der Geldbörse, das Bargeld wurde jedoch gestohlen. Die Polizei in Weener bittet auch in diesem Fall Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

-Rhauderfehn

Am 31.01.2023, in der Zeit von 14:30 Uhr und 14:50 Uhr, wurde einem 78-Jährigen in einem Verbrauchermarkt an der Rhauderwieke ein Lederetui mit persönlichen Dokumenten und Karten entwendet. Nach dem Einkauf stellte der Mann fest, dass sein Lederetui fehlte. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen liegt keine Personenbeschreibung eines möglichen Täters vor. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

Uplengen - Saugautomatenaufbruch

Unbekannte hebelten in der Zeit vom 28.01.2023, 23:00 Uhr, bis zum 29.01.2023, 06:00 Uhr, die Blechtüren von zwei auf einem Tankstellengelände in der Ostertorstraße in Remels aufgestellten Saugautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Schaden liegt im zweistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Remels zu kontaktieren.

Moormerland - falsche Polizeibeamte

Im Zuständigkeitsbereich der PI Leer/Emden kam es erneut zu sog. Schockanrufen. Eine bislang unbekannte Frau gab sich am 31.01.2023, gegen 12:20 Uhr, als Polizeibeamtin der Polizei Leer aus und behauptete gegenüber einer 82-Jährigen am Telefon, dass ihre Enkelin eine Fahrradfahrerin angefahren habe und nach Zahlung von 55.000 Euro wieder freigelassen werde könne. Während des Telefongespräches wurde die Geschädigte an eine weinende Person verbunden, die sich als ihre Enkelin ausgab. Nachdem die 82-Jährige mitteilte, dass sie keine 55.000 EUR zur Verfügung habe, wurde das Gespräch beendet. Die unbekannte Person nutzte eine Telefonnummer mit österreichischer Länderkennung. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Polizei am Telefon niemals über das Vermögen der Angerufenen ausfragt. Darüber hinaus gibt es auch keine Fälle, in denen die Polizei das Vermögen der Angerufenen in Verwahrung nehmen möchte. Weiterhin warnt die Polizei davor, dass die Angerufenen nicht versuchen sollen, die Betrüger selbst zu täuschen, indem sie ihnen beispielsweise suggerieren, sie hätten eine hohe Bargeldsumme zu Hause. Die Ermittler der Polizeiinspektion Leer/Emden bitten darum, dass derartige Anrufe - auch wenn der Betroffene das Gespräch umgehend beendet hat - angezeigt werden. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung der Fälle beitragen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am vergangenen Dienstag, den 31.01.2023, kam es zwischen 07:15 Uhr und 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Automobilherstellers in der Niedersachsenstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen PKW der Marke Audi A5 mit Städtekennung Münster im Frontbereich. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 7000EUR. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfall

Am 31.01.2023, gegen 21:05 Uhr, kam es in einem Kreisel an der Niedersachsenstraße in Emden zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei fuhr er vor einer bevorrechtigten 39-jährigen Fahrzeugführerin, welche sich bereits mit ihrem PKW der Marke Renault im Kreisverkehr befand. Ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls mit seinem PKW der Marke Volkswagen in den Kreisverkehr einfuhr, fuhr auf den PKW der 39-Jährigen auf, da diese eine Gefahrenbremsung durchführte, um einen Zusammenstoß zwischen ihrem PKW und dem PKW des bislang unbekannten Fahrzeugführers zu vermeiden. Die Polizei Emden bittet daher den Fahrzeugführer eines weißen oder silbernen VW Golf mit der Ortskennung EMD, welcher zur genannten Zeit den Kreisverkehr an der Niedersachsenstraße befuhr, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - A31, Anschlussstelle Leer-West

Am 31.01.2023, gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A31, Anschlussstelle Leer-West. Ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Mercedes die A31 in Fahrtrichtung Emden. Dieser beabsichtigte die A31 an der Anschlussstelle Leer-West zu verlassen und befuhr den Verzögerungsstreifen. Plötzlich überholte ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer den 68-Jährigen und reihte sich direkt vor diesen auf den Verzögerungsstreifen ein. Anschließend bremste der 26-Jährige ohne anlassbezogenen Grund stark ab, so dass der 48-Jährige auf den PKW des 26-Jährigen auffuhr. Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde u.a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Leer - Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Am 31.01.2023, gegen 09:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer auf der Deichstraße einen LKW mit Anhänger. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer aus Weener den LKW mit Anhänger zum Zwecke des gewerblichen Transports von Gütern nutzte, obwohl an dem Anhänger rote Kennzeichen angebracht waren. Aufgrund der Aufzeichnungen bestand der Verdacht einer regelmäßigen, rechtswidrigen Nutzung der Kennzeichen. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurden Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass rote Kennzeichen ausschließlich für betriebliche Zwecke genutzt werden dürfen. Hierzu zählen ausschließlich Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten, notwendige Fahrten zum Tanken und zur Außenreinigung anlässlich solcher Fahrten sowie notwendige Fahrten zur Reparatur oder Wartung.

Leer - Körperverletzung

Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen etwa 00:00 Uhr, zu einer Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Papenburger Straße. Ein 21-jähriger Mann aus Leer wurde nach vorangegangenen Streitigkeiten durch mehrere Täter geschlagen und hierdurch schwer verletzt. Bei dem Opfer wurde unter anderem ein Kieferbruch festgestellt. Das Opfer wurde stationär in einem Krankhaus aufgenommen. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde zudem eine 20-jährige Frau aus Leer geschlagen, welche jedoch keine Verletzungen davontrug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

