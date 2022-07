Polizei Düren

POL-DN: 17-jähriger flüchtet bei der Verkehrskontrolle und leistet Widerstand

Düren (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten Polizeibeamte am Samstagmorgen um 03:15 Uhr einen VW Golf in Düren in der Straße An der Kuhbrücke kontrollieren. Der Fahrzeugführer stieg aus seinem Fahrzeug aus, begab sich zum Kofferraum und flüchtete von dort fußläufig durch die Gärten der angrenzenden Wohnhäuser. Hierbei stürzte er mehrfach und zog sich unter anderem an einem Stacheldrahtzaun leichte Verletzungen zu. Den Beamten gelang es die Person, die Widerstand leistete, zu fixieren und vorläufig festzunehmen. Hierbei stellte sich heraus das der 17-jährige Fahrzeugführer aus Donaueschingen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Seine unbekannte weibliche Begleiterin entfernte sich währenddessen mit dem PKW in unbekannte Richtung. Nach ihr wird als Zeugin gefahndet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell