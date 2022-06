Polizei Düren

POL-DN: Beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst - Seniorin schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag wurde eine 87-Jährige von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Die Seniorin aus Düren war gegen 11:50 Uhr zu Fuß auf der Schoellerstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 44 wollte die Frau, die zur Unterstützung einen Rollator benutzte, die Fahrbahn überqueren. Die Seniorin befand sich bereits auf der Fahrbahn, als sich, aus Fahrtrichtung Eisenbahnstraße kommend, eine 79 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Pkw näherte. Die 79-Jährige fuhr in Richtung Friedrich-Ebert-Platz und übersah, nach eigenen Angaben, die 87-Jährige. Auf der Fahrbahn kam es dann zum Zusammenstoß in dessen Folge die Fußgängerin zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Die Seniorin wurde hierbei schwerverletzt und zur ärztlichen Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Fahrstreifen in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz gesperrt.

