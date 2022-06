POL-DN: Einbruch in Imbiss

Niederzier (ots) - Ein Schwerverletzter, sowie ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Dienstagabend in Niederzier-Ellen ereignete. Gegen 17:05 Uhr befuhr ein 81-Jähriger aus Niederzier mit seinem Pedelec die Arnoldsweiler Straße in Niederzier-Ellen und beabsichtigte die Kreisstraße 2 zu überqueren. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw eines ...

mehr