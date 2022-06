Polizei Düren

POL-DN: Vier auf einen Streich

Düren (ots)

Gleich vier Verstöße konnten Beamte der Polizeiwache Düren feststellen, als sie einen Mann aus Düren am Dienstag kontrollierten.

Der 29-Jährige war am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, mit einem Pkw auf der Schoellerstraße, in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz, unterwegs. Aufgrund eines Fehlverhaltens an einem dortigen Fußgängerüberweg, welches von einer Streifenwagenbesatzung festgestellt wurde, sollte der Mann kontrolliert werden. Die Beamten folgten ihm deshalb bis zur Eupener Straße. Als der 29-Jährige geparkt und den Pkw verlassen hatte, wurde er von der Streifenwagenbesatzung angesprochen. Als man ihm mitteilte, dass man eine gezielte Verkehrskontrolle durchführen wolle, lief der Mann aus Düren unvermittelt in Richtung Euskirchener Straße davon. Nach einer kurzen, fußläufigen Verfolgung konnte der 29-Jährige in einem Wendehammer der Edmund-Kurtz-Straße durch die Beamten angetroffen werden. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann, zusätzlich zu seinem falschen Verhalten an dem Fußgängerüberweg, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sich an dem Pkw falsche Kennzeichen befanden, diese Kennzeichen bereits entstempelt wurden und das Fahrzeug somit nicht versichert war.

