POL-DN: Helfer bewusstlos geschlagen

Langerwehe (ots) - Von einem unbekannten Einbrecher wurde am frühen Samstagmorgen eine Frau aus Langerwehe geweckt. Die 40-Jährige hatte gemeinsam mit ihren Kindern in einem Kinderzimmer genächtigt, als gegen 05:30 Uhr plötzlich ein unbekannter Mann in dem Zimmer stand. Dieser griff nach einer Handtasche der Geschädigten und flüchtete aus dem Haus. Der Eindringling hatte sich vermutlich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus in der ...

