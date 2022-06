Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Zwei Beratungsmöglichkeiten zur Einstellung in den Polizeiberuf

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Die Polizei NRW bietet zwei Informationsmöglichkeiten für interessierte junge Leute und Eltern an. Speziell für die Zielgruppe von Schülerinnen und Schülern mit Fachoberschulreife findet am Mittwoch (29.06.2022) von 17:00-18:30 Uhr ein Online-Elternabend mit allen Informationen zur neuen Fachoberschule Polizei statt! Auf diesem Weg erlangt man die für das Studium erforderliche Fachhochschulreife auf einem speziellen Berufskolleg. Dort lernt man die Polizei in vielen Praxisphasen bereits bestens kennen. Interessant ist dies vor allem für die Interessierten, die im Jahr 2023 die Klasse 10 abschließen! Die Anmeldung erfolgt unter fos.lafp@polizei.nrw.de

Am 06.07.2022 bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Berg dann "live" ab 18:00 Uhr eine kombinierte Veranstaltung zur Fachoberschule Polizei und zum Studium zur Polizeikommissarin oder Polizeikommissar an. Diese findet im Dienstgebäude der Polizei in Bergisch Gladbach, Hauptstraße 1-9 statt. Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar bei der Polizei NRW oder für den neuen Weg Fachoberschule Polizei interessiert, kann sich am 06.07.2022 informieren.

"Wir werden zunächst auf den jetzt möglichen vorgeschalteten Weg -Fachoberschule Polizei- eingehen, um dann nahtlos mit dem Bachelorstudiengang zum Polizeikommissar*in weiter zu machen, " sagt Peter Tilmans, Einstellungsberater der KPB Rheinisch-Bergischer Kreis. "Wir freuen uns schon auf zahlreiche Interessenten*innen, besonders aber auf die neue Zielgruppe. Das sind die Schülerinnen und Schüler mit Fachoberschulreife, die bei der Polizei in Praxis und Theorie Ihre Fachhochschulreife machen können, um dann mit dem Studiengang zu starten."

Die Anmeldung für den 06.07.2022 erfolgt unter der Email Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell