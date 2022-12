Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Lkw-Fahrer flüchtet unerlaubt vom Unfallort

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch (30.11.) kam es um kurz vor 06:00 Uhr am Forstweg in Sprockhövel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten wie der Fahrer versuchte mit seinem Lkw von der Straße Forstweg in den Brockenberg abzubiegen. Aufgrund der Länge des Fahrzeuges habe sich dies schwierig gestaltet, sodass er im Rahmen des Abbiegeunfalls den Telefonkasten sowie einen parkenden Pkw touchierte. Es entstand dabei Sachschaden. Der Fahrzeugführer sei im Anschluss ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet, dann entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Er flüchtete über die Gevelsberger Straße in Richtung Haßlinghausen. Es soll sich um einen Sattelzug mit Auflieger gehandelt haben. Der Auflieger hatte eine helle Plane. Der Fahrzeugführer wird so beschrieben: Männlich ca. 180cm groß 40-45 Jahre alt Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise unter der Telefonnummer 02324-9166 6000.

