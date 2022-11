POL-EN: Gevelsberg- Motorradfahrer stürzt auf Schienen am Kruiner Tunnel

Breckerfeld (ots) - Am Dienstag war ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf der Brantener Straße in Richtung Breckerfeld unterwegs. Gegen 08:20 Uhr kam er aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann aus Halver wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

