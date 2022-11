POL-EN: Breckerfeld- Schmuck bei Einbruch gestohlen

Wetter (ots) - Am Dienstag versuchte ein Unbekannter in der Zeit von 08 Uhr bis 15:00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vogelsanger Straße einzubrechen. Durch Hebeln versuchte man die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

