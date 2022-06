POL-PDNR: Herdorf - Hinweise auf ausgelegte Giftköder

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) - In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum ist es an der Grundschule in der Marienstraße in Breitscheid zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter haben augenscheinlich mit einem Gegenstand 4 Striche in Form eines Quadrates in ein Fenster gekratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

