Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an der Grundschule in Breitscheid

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots)

In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum ist es an der Grundschule in der Marienstraße in Breitscheid zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Unbekannte Täter haben augenscheinlich mit einem Gegenstand 4 Striche in Form eines Quadrates in ein Fenster gekratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell