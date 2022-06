Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti an der katholischen Kirche

Leubsdorf (ots)

Wie gestern beanzeigt wurde, kam es in Leubsdorf, an dem Gebäude der katholischen Kirche in der Zeit vom Do. 23.06.-Di. 28.06. zu Sachbeschädigungen mittels schwarzer Farbe. Es wurden Schmierereien aufgetragen. Dazu wurden durch vor Ort wachsende Vogelbeeren ganz bewusst Verunreinigungen am Gebäude vorgenommen.

Die Polizei in Linz bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise geben können um Mithilfe. Tel. 02644-9430.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell