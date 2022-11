POL-EN: Wetter- Unbekannte versuchen Wohnungstür aufzubrechen

Ennepetal (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 27. Und dem 29.11 in ein Haus am Büttenberg ein. Sie hebelten das Kellerfenster des am Kiefernweg gelegenen Hauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten die Etagen des Hauses, ob sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt. Täterhinweise gibt es nicht Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

