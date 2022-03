Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220311 - 0266 Frankfurt-Gutleutviertel: Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Durch Zeugen wurde die Polizei am Donnerstag, den 10. März 2022, gegen 22.10 Uhr, in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Gutleutstraße gerufen. Dort traf sie auf einen 36-jährigen Mann, der eine Kopfverletzung aufwies, die später in einem angeforderten Rettungswagen behandelt wurde.

Der 36-jährige gab an, in besagtem Haus zu Besuch bei Freunden gewesen zu sein. Dort, im Hausflur, kam es dann zur Begegnung mit dem Bruder des Beschuldigten und zu einem Streit mit diesem. Der Beschuldigte, ein 35-Jähriger, sei dann hinzugekommen, habe mit einem Küchenmesser nach dem Geschädigten gestochen und ihn am Kopf verletzt.

Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung festgenommen werden, die Tatwaffe wurde nicht aufgefunden. Der 35-Jährige machte keine Angaben zur Sache, er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

