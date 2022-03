Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220310 - 0265 Frankfurt-Innenstadt: ......und am Ende festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) werden konnte am Mittwoch, den 9. März 2022, gegen 19.10 Uhr, ein junger Mann in einem Schuhgeschäft auf der Frankfurter Zeil. Dieses hatte er zunächst betreten und sich nach Schuhen umgesehen. Statt diese zu kaufen, steckte er ein Paar Herrenschuhe im Wert von 99.90 EUR in eine mitgeführte Tasche und wollte so das Geschäft verlassen. Eine Verkäuferin hatte ihn jedoch beobachtet und versuchte nun, den 14-Jährigen an der Jacke festzuhalten, bevor dieser auf die Zeil treten konnte. Dieser dachte jedoch nicht daran, die Schuhe wieder herauszugeben, sondern zog seine Jacke aus, schubste die Verkäuferin damit zurück und rannte auf die Zeil. Nur wenig später betrat der junge Mann dann wieder das Geschäft, ohne Tüte und entwendete Schuhe, aber mit dem Vorsatz, sich seine Jacke zurückzuholen. Jetzt entkam er der Verkäuferin nicht mehr. Sie hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell