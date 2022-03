Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220310 - 0262 Frankfurt-Ostend: Einbruch in Bürogebäude

Frankfurt (ots)

(ne)Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Einbruch in einem Bürokomplex in der Hanauer Landstraße verübt und dabei Bargeld erbeutet.

Vermutlich mit Hilfe von Einbruchswerkzeug verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in das Gebäude. Hier betrat er mehrere Räume und durchsuchte Schränke und Schubladen nach Verwertbaren. Am Ende nahm er 200 Euro Bargeld mit und verschwand. Über Videoaufzeichnungen der Überwachungsanlage konnte eine Person festgestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 60 Jahre alt, normale Statur, helle Hautfarbe, graumelierte kurze Haare, bekleidet mit grauer Baseballmütze, dunkler gefütterter Jacke mit Aufsatztaschen, blauer Jeans und dunklen Schuhen.

Hinweise bitte an das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10500

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell