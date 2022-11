POL-EN: Hattingen- versuchter Einbruch in Reihenhaus

Schwelm (ots) - Am Montag (28.11.) brachen Unbekannte in der Zeit von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Schwelmer Straße ein. Sie verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu dem Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

mehr