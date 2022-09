POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. September 2022:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Autofahrerin leicht verletzt

Donnerstag, 08.09.2022, gegen 14:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, Hauptstraße, in Höhe der Einmündung zur Straße Am Bache, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach verlor die Autofahrerin bei starkem Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie prallte mit dem PKW gegen eine Straßenlaterne sowie gegen einen Ampelmast. Durch die Kollision verletzte sich die Fahrerin leicht. Das Auto wurde erhebliche beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Donnerstag, 08.09.2022, gegen 15:00 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Salzdahlumer Straße, Fahrtrichtung Atzum, leicht verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei beabsichtigte ein 56-jähriger Autofahrer offenbar ein Wendemanöver durchzuführen. Hierzu nutzte er zunächst den rechten Parkstreifen der Salzdahlumer Straße und begann mit dem Manöver ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hier kam es dann zur Kollision mit dem PKW des nachfolgenden 20-jährigen Autofahrers. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10000 Euro geschätzt.

