Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Zwei Personen leicht verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 40-jährige Bünderin fuhr am Samstag (7.5.) mit ihrem Volvo, um etwa 14.27 Uhr auf der Kirchlengeraner Straße in Richtung Bünder Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte sie nach links auf die Bünder Straße in Richtung Herford abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 29-jährige Bünderin mit ihrem Seat auf der Maschstraße in Richtung Bünder Straße und wollte diese an der dortigen Kreuzung überqueren, um ihre Fahrt in Richtung Kirchlengeraner Straße fortzusetzen. Beide Frauen fuhren etwa zeitgleich in die Kreuzung ein. Die vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin versuchte noch ihr Fahrzeug abzubremsen, um den Zusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden Volvo zu verhindern. Es kam jedoch zur Kollision. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich.

