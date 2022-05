Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Nachdem sie gestern (8.5.), um 7.30 Uhr an ihrem Arbeitsplatz am Bahnhofsplatz erschien, bemerkte eine 59-Jährige, dass zwei Fenster in dem Bürogebäude einer Taxi-Zentrale vollständig geöffnet waren. Im Inneren des Gebäudes sah die Herforderin dann, dass der oder die unbekannten Täter die Büroräume vollständig durchwühlt haben. Die bisher Unbekannten nahmen unter anderem eine Mikrowelle, ein Ceranfeld mit zwei Kochfeldern und drei Werkzeugkoffer inklusiv des darin befindlichen Werkzeugs mit. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Wie der oder die unbekannten Täter in das Gebäude gelangt sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell