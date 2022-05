Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Metall

Löhne (ots)

(jd) Ein 59-jähriger Löhner zeigte am Samstag (7.5.) einen Diebstahl an. Der Mann hatte gegen 16.30 Uhr bemerkt, dass mehrere Metallteile von seinem Grundstück an der Straße Resiek fehlten. Es handelt sich dabei unter anderem um zwei T-Träger sowie ein verzinktes Vierkantrohr. Die Teile lagen im Bereich der Einfahrt zum Grundstück. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag Nachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell