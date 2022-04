POL-NOM: Polizeistation Dassel bezieht neues Gebäude

Uslar (ots) - Uslar/Sohlingen (ke) Schulstraße, 31.03.2022, 13:22 Uhr Ein 59-jähriger Busfahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Bus die Schulstraße in Sohlingen und wollte nach rechts in die Feldstraße abbiegen. Dabei touchierte er den PKW einer Northeimerin, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1100 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

