Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Erfolgreiche Personensuche

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Eine mehrstündige Personensuche durch ein breites Aufgebot an Rettungskräften fand in der Nacht zum 26. Mai ein glückliches Ende. Um 21:37 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck alarmiert, um die Suche nach einer 80jährigen Person zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt war die Person bereits mehrere Stunden abgängig. Der Einsatzleitwagen bezog Station am letzten bekannten Aufenthaltsort mitten in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck. Von dort koordinierten die Einsatzkräfte die Flächensuche. Während die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und diversen Feuerwehrleuten begann verschiedene Bereiche des Stadtgebietes zu durchkämmen, wurde zur Unterstützung die Drohen-Gruppe der Feuerwehr Neu St. Jürgen alarmiert, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Am Boden kamen ergänzend die Retungshundestaffeln aus Lemwerder und Osterholz zum Einsatz. Die Suche, die bei Regen und Dunkelheit unter denkbar schlechten Bedingungen stattfand, konnte erfolgreich beendet werden. Die Person wurde in der Drosselstraße aufgefunden und von einem Streifenwagen zu den wartenden Angehörigen gebracht. Um 01:36 Uhr war der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell