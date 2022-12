Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener Beschuldigter nach Verkehrsunfallflucht bei einem Folgeeinsatz ermittelt

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich um 22:06 Uhr bei Dierdorf ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Landesstraße 258 / Bundesstraße 413. Der Unfallverursacher beabsichtigte an der Einmündung von der Bundesstraße 413 nach links auf die Landesstraße 258 einzufahren. Hierbei übersah der den von links kommenden PKW eines 18-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Der Geschädigte und sein 17-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach der Unfallaufnahme an der Unfallörtlichkeit wurde die Streife zu Streitigkeiten in einem Anwesen in der Verbandsgemeinde Puderbach gerufen. Bei Eintreffen stellten die Beamten in der offenen Garage einen unfallbeschädigten PKW fest. In der Wohnung erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Bewohner im mittleren Erwachsenenalter um den Unfallverursacher handelt. Der Beschuldigte stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wurden zur Beweissicherung Blutproben entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell