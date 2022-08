Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: alkoholisierter Radfahrer in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 23.20 Uhr in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ein Unfall zwischen einer 57 Jahre alten VW-Lenkerin und einem 39 Jahre alten Radfahrer. Die PKW-Lenkerin bog von der Wilhelmstraße kommend nach links auf die Bundesstraße 27 ab. Der Radfahrer war zunächst parallel der B 27 auf dem Gehweg unterwegs gewesen und fuhr dann vermutlich abrupt auf die Straße. An dem Fahrrad war nach derzeitigen Ermittlungen das Licht nicht eingeschaltet. Die 57 Jahre alte Frau bremste sofort stark ab, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Der 39-Jährige wurde in der Folge auf die Motorhaube aufgeladen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der 39-Jährige erlitt keine Verletzungen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer, der darüber hinaus behauptete, nicht am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest verlief positiv und ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen.

