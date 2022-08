Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Vorfahrtsunfall mit leicht verletzter Person und rund 17.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und rund 17.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15:40 Uhr im Einmündungsbereich der Bundesstraße 27 (B 27) und der Kreisstraße 1629 (K 1629) in Walheim ereignete. Eine 30-jährige BMW-Lenkerin befuhr die K 1629 aus Bönnigheim-Hofen kommend in Richtung B 27. An der Einmündung zur B 27 bog sie nach links auf diese in Richtung Kirchheim am Neckar ab, wobei sie vermutlich einen 62-jährigen Saab-Lenker übersah, der auf der B 27 aus Richtung Kirchheim am Neckar in Richtung Walheim fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch sich die 30-Jährige leichte Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

