POL-LB: Ehningen: Betrüger erbeuten mehrere zehntausende Euro

Ein Senior aus Ehningen wurde am Donnerstagnachmittag Opfer von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben und ihm glaubhaft machten konnten, dass seine Lebensgefährtin in einen Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt gewesen sei. Um eine Inhaftierung der Lebensgefährtin abzuwenden, müsse eine Kaution in Höhe eines sechsstelligen Betrages gestellt werden. Der Senior übergab letztlich Bargeld, Schmuck, Münzen und Edelmetall im Wert von mehreren zehntausenden Euro. Die Übergabe fand in Schwäbisch Hall statt. Dort war das Opfer durch die Täter hinbeordert worden. Auf dem Rückweg erhielt er dann eine Nachricht von seiner echten Lebensgefährtin, worauf der Betrug aufflog und der Senior die Polizei einschaltete.

