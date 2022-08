POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Wohnmobil entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 10:25 Uhr entwickelte sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Strommast im Bereich des Naturfreundehauses Wanne in Leonberg. Möglicherweise durch eines Kurzschlusses kam es dort zur Brandentstehung an der Kunststoffummantelung einer Stromleitung. Nach Abschaltung des Stroms durch den zuständigen Netzbetreiber konnte der Brand durch die Feuerwehr ...

mehr