POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Vandalismus in der Ratoldusschule

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, sind unbekannte Täter in die Ratoldusschule eingestiegen und haben einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht. Die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe eines Fensters des Aufenthaltsraumes im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im weiteren Verlauf verwüsteten die Unbekannten einige Flure und beschmierten mit einem schwarzen wasserfesten Stift ein Regal mit den Worten "Sorry ich mach das nie, aber es hat Spaß gemacht". Das Regal stand im Aufenthaltsraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Täter nichts. Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95966-0, zu melden.

