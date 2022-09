Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Geschäftsräume in der Hafenstraße

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag in die Innenräume des Schiffs "MS Karlsruhe" eingestiegen und hat anschließend versucht in die Geschäftsräume einer gegenüberliegenden Firma zu gelangen. Gegen 1 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass ein Unbekannter mit einem Feuerlöscher eine Glasscheibe an einem Gebäude in der Hafenstrasse eingeschlagen habe und geflüchtet sei. Die Beamten konnten vor Ort ein Diensthandy der Bodensee-Schifffahrtsbetriebe vorfinden. Bei der Überprüfung des gegenüber im Hafen liegenden Schiffes, stellten die Polizisten ebenfalls eine beschädigte Glasscheibe fest. Aus den Innenräumen des Schiffes erbeutete der Täter nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Tablet und das später aufgefundene Mobiltelefon. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hafenstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell