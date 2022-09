POL-KN: (Konstanz) Teures E-Bike gestohlen

Konstanz (ots) - Eine Sachbeschädigung haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Markgrafenstraße. Unbekannte Personen zerkratzten eine im Petershauser Park abgestellte blaue Yamaha an den Spiegeln, am Auspuff, am Windschutz und an zwei Radmutter. Hierbei verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Konstanz ...

