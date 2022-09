Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau/ Lkr. Konstanz) Zwei leicht Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Reichenau (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 33 auf Höhe des Ortsteils "Waldsiedlung" passiert ist. Eine 24-jährige Suzuki-Fahrerin war auf der Konradinstraße in Richtung B 33 unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur B 33 hielt die 24-Jährige ihren Wagen zunächst an und fuhr dann in Richtung Konstanz auf die B 33 auf. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 52 Jahre alten Frau. Diese und die 23-jährige Beifahrerin im Suzuki erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die verunfallten Wagen.

