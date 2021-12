Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fußgängerin auf Überweg in Stade angefahren und verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstag, den 30.11. ist es gegen 09:00 h in Stade in der Straße "Am Burggraben" zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Ermittler des Fachkommissariats für Verkehrssachen der Polizeiinspektion Stade nun nach Zeugen suchen.

Eine 22-jährige junge Frau aus Buxtehude hatte vom Bahnhof kommend auf dem Weg zur Schule zu Fuß den dortigen Fußgängerüberweg überquert und war dabei offenbar von einem bisher unbekannten Autofahrer übersehen worden.

Diese fuhr mit seinem dunklen Fahrzeug die Buxtehuderin an, kümmerte sich anschließend nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach davon.

Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell