FW-KR: Brand in einem Getränkemarkt

Am Sonntagmorgen wurde der Feuerwehr Krefeld ein Brand in einem Getränkemarkt im Westen der Stadt gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile des Getränkemarktes in Vollbrand standen. Glücklicherweise hielten sich aufgrund des Wochentages keine Personen im Objekt auf. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde ein umfangreicher Löschangriff vom Boden und zwei Drehleitern aus durchgeführt. Durch den schnellen Löscherfolg bestand keine weitere Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Gebäude. Das Dach des Gebäudes stürzte im Einsatzverlauf teilweise ein. Es befanden sich maximal etwa 60 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Derzeit ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Erste Kräfte wurden bereits aus dem Einsatz entlassen. Die Polizei befindet sich an der Einsatzstelle und hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

