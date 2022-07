Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Tier in Notlage - Feuerwehr rettet Hündin von Dach

Krefeld (ots)

Am Montagnachmittag meldeten Passanten über die Notrufnummer der Feuerwehr einen ungewöhnlichen Notfall. Eine Hündin war aus dem Dachfenster einer Wohnung im Stadtteil Dießem geklettert und drohte vom schrägen Dach des Hauses abzustürzen. Bei mehreren erfolglosen Versuchen wieder in die Wohnung zu gelangen, verletzte sich das Tier und stand bei dem Eintreffen der Feuerwehr an der Dachkante über dem dritten Obergeschoss. Die Besatzung der alarmierten Drehleiter konnte das verängstigte Tier in den Rettungskorb ziehen und sicher herunterbringen. Nach kurzer Verschnaufpause wurde die Hündin der Polizei übergeben, die bereits den Halter ermittelt hatte.

