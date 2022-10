Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0669 --Zeugen nach Kellerbrand gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Ostwaldstraße Zeit: 27.10.2022, 19:15 Uhr

Am Donnerstagabend brannte ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in Horn-Lehe. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr bemerkten Anwohner des Hauses in der Ostwaldstraße Brandgeruch und Flammen aus einem der Kellerräume. Die Feuerwehr Bremen konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Eine Brandstiftung ist aktuell nicht auszuschließen, aus diesem Grund fragt die Polizei Bremen, wer am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr verdächtige Beobachtungen in den Ostwaldstraße gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell