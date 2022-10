Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0667 --Weitere Kontrollen am Hauptbahnhof und im Viertel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt; OT Bahnhofsvorstadt / Steintor Zeit: 20.10.2022 + 27.10.2022, 13:00 - 20:30 Uhr

Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten erneut Schwerpunktmaßnahmen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität sowie der Unordnungserscheinungen im Bereich des Hauptbahnhofs und des Viertels durch.

Die Kontrollen der Polizei Bremen begannen in den frühen Nachmittagsstunden und dauerten bis in die Abendstunden an. Die Polizistinnen und Polizisten führten zahlreiche Identitätsfeststellungen und aufklärende Gespräche durch, in denen Hilfsangebote unterbreitet wurden. Während der gesamten Maßnahmen mussten die Einsatzkräfte in manchen Fällen Platzverweise aussprechen und mehrere Strafanzeigen fertigen. Ein Drogendealer sprach während der Maßnahmen am 20.10.2022 Zivilkräfte von der Polizei an, ob diese Betäubungsmittel erwerben möchten. Eine anschließende Kontrolle brachte Marihuana und Kokain zum Vorschein, das beschlagnahmt wurde. Die eingesetzten Diensthunde spürten bei beiden Maßnahmen wieder sogenannte Drogenbunker und abgelegte Betäubungsmittel auf.

Insgesamt wurden bei beiden Kontrollen 49 Identitätsfeststellungen durchgeführt, 14 Platzverweise erteilt, 20 strafrechtliche Ermittlungen hauptsächlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und ein Haftbefehl vollstreckt. Die Polizei beschlagnahmte insbesondere Marihuana und vereinzelt Heroin und Kokain.

Die Polizei Bremen wird auch zukünftig Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofs und Viertels zeigen und gezielte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell